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Kripto hesaplar, araçlar ve konutlar: 15 ildeki yasa dışı bahis ağına kıskaç

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#Yasa Dışı Bahis#Kripto Hesaplar#Gayrimenkul Operasyonu
Kripto hesaplar, araçlar ve konutlar: 15 ildeki yasa dışı bahis ağına kıskaç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 09:21

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 milyar liralık devasa para trafiği deşifre edildi. 493 banka ve 39 kripto hesabının bloke edildiği, çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir konulduğu soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kripto hesaplar, araçlar ve konutlar: 15 ildeki yasa dışı bahis ağına kıskaç

12 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

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Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

Kripto hesaplar, araçlar ve konutlar: 15 ildeki yasa dışı bahis ağına kıskaç

48 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

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#Yasa Dışı Bahis#Kripto Hesaplar#Gayrimenkul Operasyonu

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