MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKripto Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı
GeriGündem Kripto Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK-DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Kripto Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kripto Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu. Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi