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ANKARA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Kripto damarın içindeki kopuklar’

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‘Kripto damarın içindeki kopuklar’
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Osmanlı hukukunun uygulanarak Cumhuriyet hukukunun askıya alındığını tehditvari bir üslupla dillendirmek soysuz bir yalandır. Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir. İkisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir” dedi.

MHP Lideri dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “FETÖ, Türkiye’yi tıpkı bir ahtapot gibi sarmıştır. Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz’da Türk milletine silah çekmiş, son kozunu oynamıştır. Büyük Türk milleti 15 Temmuz’da bekasına leke düşürmemiştir. Ayasofya Camii’mizin ibadete açılmasını FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkes bilmelidir.”

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