‘Kripto damarın içindeki kopuklar’

MHP Lideri dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “FETÖ, Türkiye’yi tıpkı bir ahtapot gibi sarmıştır. Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz’da Türk milletine silah çekmiş, son kozunu oynamıştır. Büyük Türk milleti 15 Temmuz’da bekasına leke düşürmemiştir. Ayasofya Camii’mizin ibadete açılmasını FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkes bilmelidir.”