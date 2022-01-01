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Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini katleden şoför hayatını kaybetti

#ADANA#Kadın Cinayeti#Yunus Emre Uyaner
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini katleden şoför hayatını kaybetti

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürüp intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner (28) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner’ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Uyaner de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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#ADANA#Kadın Cinayeti#Yunus Emre Uyaner

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