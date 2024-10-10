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Kriko düşünce aracın altında kalan tamirci, 2 ay sonra hayatını kaybetti

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#İş Kazası#Kaza#Kocaeli
Kriko düşünce aracın altında kalan tamirci, 2 ay sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 13:43

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kriko düşünce tamir ettiği hafif ticari aracın altında kalan oto tamircisi Tezcan Demir (42), 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

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Olay, 2 Ağustos'ta Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'taki boş arsada meydana geldi. Oto tamircisi Tezcan Demir, kendisine ait 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracı tamir etmek için kriko ile kaldırarak altına girdi. Bu sırada krikonun yerinden oynayıp, düşmesi ile Demir, aracın altında kaldı.

Kriko düşünce aracın altında kalan tamirci, 2 ay sonra hayatını kaybetti

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Demir, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aydır hastanede yaşam savaşı veren Demir, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Demir'in memleketi Aksaray'da defnedileceği öğrenildi.  

Kriko düşünce aracın altında kalan tamirci, 2 ay sonra hayatını kaybetti

Kriko düşünce aracın altında kalan tamirci, 2 ay sonra hayatını kaybetti

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#İş Kazası#Kaza#Kocaeli

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