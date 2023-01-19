Kreşteki vicdansızlara 4.5 yıl istendi

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan zabıta memuru anne S.A., 2 yaşındaki kızını verdiği kreşten alıp eve getirdiğinde bacaklarında morluklar gördü. Okul yönetimiyle konuşan kadın son güne ait görüntüleri izledi. Kızının darp edildiğini gören anne savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.A. görüntülerde kızının yüzünün kapatılarak havasız bırakıldığını, ayrıca görüntülerin kırpılmış olduğunu, daha önceki günlere ait görüntüleri istediğinde ise okulun hard diskte arıza olduğunu söyleyerek kendisine vermediğini belirtti.

BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında, ifadesi alınan okul müdürü ve 3 görevli öğretmen iddiaları reddetti.

Savcılık kreşteki görüntüyü bilirkişiye gönderdi. Gelen raporda, 2 yaşındaki D.A.’nın Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan raporunda basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği, kreşe ait görüntüler incelendiğinde ise iki kadın görevlinin küçük kız çocuğunu ayağında sallarken çocuğun ayaklarını tutarak salladıkları, uyumayan çocuğun yüzünü ve bedenini komple çarşaf ile kapattıkları, çocuğun yüzünü açtığı, sonrasında sadece yüzünü bu çarşafla komple kapattıkları, çocuğa kızar vaziyette oldukları, yastıkla çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, hızlıca sağa sola salladıkları, elini ve ayağını tuttukları, çocuğun ayağını oynatmasına izin vermedikleri, zorla ağzına emzik sokmaya çalıştıkları, çocuk yüzünü açtıkça tekrar elini ayağını tutarak yüzünü örtükleri tespit edildi.

Haberin Devamı

‘SUÇU İŞLEDİLER’

Hazırlanan iddianamede kreş öğretmenleri Yasemin C. ve Elif Yaren G.’nin mağdure D.A.’nın uyuması için üzerine bastırdıkları, yüzünü örttükleri, ellerini ve ayaklarını bastırarak atılı suçu işledikleri belirtildi. İddianame sonunda iki şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Kreş idarecileri Sevgi Ö. ve Kübra K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.