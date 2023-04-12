Kreşteki görüntüler dehşete düşürmüştü! 2 yaşındaki çocuğa şiddet iddiasına beraat

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Sanık avukatı çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Hazırlanan raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuklara herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadığı ve uygulamaların da uzmanlık alanı çerçevesinde olduğu belirtildi. İncelenen görüntülerde çocukların yüzlerinin tülbentle örtülmesinin uykuya geçişte dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak amacıyla yapıldığı bunun uygulanan bir sistem olduğuna yer verildi. Kötü muamele kastının bulunmadığının belirtildiği raporda kurallara aykırı bir durum olmadığına değinildi.

“KENDİSİ ÇOCUĞUNU YÜZÜNE ÇARŞAF KAPATIP UYUTUYOR MU?"

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S.A. beyanında, “Raporu hazırlayan kişi de bir anne. Ben kızımın uyku probleminin olduğunu söylemiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık" dedi. Yargılanan Yasemin Ç. son sözünde kötü muamelede bulunmadığını söyleyerek beraatini talep etti. Hakim, örtülen tülbenttin mağdura kötü muamele veya suç işleme kastından dolayı olmadığına karar verdi. Her iki sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2022 tarihinde S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan bakım evine gittiği, kızının kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevlileri hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Ö. D.'nin hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, görevliler Elif Yaren G. ve Yasemin Ç.'nin küçük kız çocuğunu ayağından sallarken, çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı için çocuğa kızdıkları ve yastıkla birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları ifade edildi. Görüntülerin devamında ise çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadının da çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri aktarıldı. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç.'nin çocuğun uyumaması üzerine yastıkla başına ve yüzünü örterek ellerine ve ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.