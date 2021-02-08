Kreşte skandal

Mersin’de 2 yaşındaki kızı İ.D.’yi Yenişehir ilçesine bağlı 50’nci Yıl Mahallesi’nde bulunan kreşe gönderen Ş.D., son aylarda kızının davranışlarında değişiklik fark edince kreş yönetimiyle konuştu. Kreşe giden anne Ş.D., görüntüleri incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Anne Ş.D., bunun üzerine 21 Ocak’ta kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Bir gün sonra kayıt cihazını dinleyen anne Ş.D., duyduklarına inanamadı. Diğer veliler de ses kayıtlarını dinleyince şok yaşadı. Veliler çocuklarına kreşte şiddet uygulandığı gerekçesiyle 29 Ocak’ta suç duyurusunda bulundu.

‘TAVIRLARI DEĞİŞTİ’

Kreşteki şiddet iddialarını ortaya çıkartan anne Ş.D., “Kızımı 1.5 yıl boyunca bu kreşe gönderdim. Geçmişte yüzünde, kolunda kızarıklık ve çizikler oluyordu. Sorduğumuzda ise oyun oynarken meydana geldiğini söylüyorlardı. Son zamanlarda agresifleşmeye ve saldırgan olmaya başladı. Tavırları değişti. Oyuncaklarını duvara fırlatıyor, sürekli ‘Sus konuşma’ diyor. Kreşteki görüntüleri izlemek istedim ancak izin vermediler. Bahane ürettiler. Görüntülerin silindiğini söylediler. Görüntüler izletilmeyince daha fazla şüphelendim. Kreşte çocuklara kötü davranıldığını düşündüm. Kızımın oyuncağının içine ses kayıt cihazı koydum. Kayıtların tamamını dinleyemedim. Avukatımıza kayıtları verdim” dedi.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR’

Kreş sahipleri S.M.K.ve R.H.K. ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunan anne Ş.D., “Bu kişilerin en ağır cezayı almasını ve bir daha bu tür işleri yapmamalarını istiyorum. Bugün benim çocuğuma yapılan yarın başka çocuklara yapılabilir. Adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Mağdur ailelerin avukatı Gamze Ceneviz de “Kayıtların tamamını dinlediğimde duyduklarıma inanamadım. Servis aracındaki ses kayıtlarından 2 yaşındaki kız çocuğuna yönelik ağır hakaretler, küfürler, darp verileri elde ettik. Bunun üzerine hem idari hem de adli başvurumuzu yaptık. Kurum sahipleri ve çalışanlar hakkında şikâyetçi olduk. Görüntüleri elde edemedik, izlememize engel oldular ama savcılık konuya el attı. Şu an kreşin faaliyetlerine son verilmiş durumda. Biz kamera kayıtlarının izlenmesini ve çocuklarımızın tamamına neler yapıldığını ortaya çıkartılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.