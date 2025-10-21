×
HABERLERGündem Haberleri

Kreşte dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğa bunu yaptı... Gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 16:58

Edirne’de özel gündüz bakımevinde, 3 yaşındaki L.K.’nin kolunu ısıran öğretmeni N.D. (26), tutuklandı. N.D., polisteki ifadesinde olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

Olay, kentteki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu.

Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı. Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirerek, N.D.’den şikayetçi oldu.

"SEVERKEN ISIRDIM"

Polisin gözaltına alarak ifadesine başvurduğu N.D., olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Bakımevi olay üzerine öğretmen N.D.'nin görevine son verdi. 

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen N.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

