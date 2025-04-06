Kreşte 15 dakikalık kâbus: Gözetim yokken darp edildi

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Antalya Muratpaşa’da Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabahı Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki özel kreşe bıraktıktan sonra işine gitti. Kreş yönetiminden öğle saatlerinde “kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı” söylenerek aranması üzerine çocuğunun yanına giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk ve kan lekeleri fark etti. Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından darp edildiğini gördü. Altıparmak çifti şikâyetçi oldu.

‘DOKTOR BASİT DEĞİL DEDİ’

Buse Altıparmak, kreşten kendisini arayarak kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını, durumunun iyi olduğunu söylediklerini anlattı. Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, şunları kaydetti:

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“Kreş yönetimi telefonda kızımı darp eden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler. Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle, kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darp edilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi.” Kreş yönetiminin ilk aşamada görüntüleri kendilerine göstermediğini aktaran baba Altıparmak ise şunları söyledi:

“Kamera kaydında bebeğim darp edildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk, kızımı acımasızca darp ediyor, durmadan eziyet ediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar.” Kreş yönetiminin kızını darp eden çocuğun ailesine görüntüleri izlettiğini, kendisine ise olayın yaşandığı yerde görüntü olmadığının aktarıldığını dile getiren Altıparmak, sorumlulardan şikâyetçi olduklarını vurguladı.

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BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Kreş sorumlusu C.B. de olayla ilgili hukuki sürecin başladığını belirterek açıklama yapmadı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve müfettiş görevlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.