Kreşlerde ortak standart dönemi

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Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurguladı: “Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız. Mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçleri netleştirildi, fiziksel ve kurumsal standartlar yeniden şekillendirildi. Ayrıca kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm veriler kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edilecek. Böylece sistem tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacak.” Merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydeden Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi.