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Kreşlerde ortak standart dönemi

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#Kreş Standartları#Mahinur Özdemir Göktaş#Kreş Düzenlemeleri
Kreşlerde ortak standart dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, yeni düzenlemeyle kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurguladı: “Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız. Mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçleri netleştirildi, fiziksel ve kurumsal standartlar yeniden şekillendirildi. Ayrıca kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm veriler kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edilecek. Böylece sistem tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacak.” Merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydeden Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi.  

   

 

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#Kreş Standartları#Mahinur Özdemir Göktaş#Kreş Düzenlemeleri

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