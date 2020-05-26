Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Kreşler yazın devam edecek mi?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri online sistem ile eğitimlerine devam ederken, kreşlerin ve anaokullarının durumu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamada, okulların eylül ayında başlayacağı duyurulmuştu. Peki, anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? Kreşler eylülde mi açılacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları.

ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edilmişti.