‘Kreşler hazırlıksız yakalandı’

Bu kararın ardından özel okul öncesi kurumları, “yeni normal” için hazırlıklara başladı. MEB de bu kurumlara ilişkin standartlar listesi yayımladı. Türkiye Okul Öncesi Platformu Başkanı Ayşe Işıl Gel ise daha önce 15 Haziran olarak açıklanan tarihin 1 Haziran’a alınması nedeniyle kurumların ancak yüzde 20’sinin hazırlıklarını tamamlayabileceğini söyledi. Gel, “Çoğu kurum, 15 Haziran olarak daha önce belirlenmiş açılış tarihini 1 Haziran olarak öğrenince hazırlıksız yakalandı. Belirlenen standartlar ise açıklamadan sonra geldi. Şimdi tüm kurumlarda hazırlık telaşı sürüyor ama pek çok kurumda sağlık, mutfak, temizlik malzemesi siparişleri bile yeni verildi” dedi. Gel, belirlenen kriterlere göre öğrenci sayılarındaki azalmanın özel okul öncesi kurumları ekonomik olarak zorlayacağının da altını çizdi.

MEB STANDARTLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yarın açılacak özel anaokulları ile ilgili açıkladığı standartlardan bazıları şöyle: