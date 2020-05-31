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Dilek ATLI
Haber Giriş: 31.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Kreşler hazırlıksız yakalandı’

Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
‘Kreşler hazırlıksız yakalandı’
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Cumhurbaşkanlığı’nca açıklanan kararlar doğrultusunda yarın özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri de kapılarını açıyor.

Bu kararın ardından özel okul öncesi kurumları, “yeni normal” için hazırlıklara başladı. MEB de bu kurumlara ilişkin standartlar listesi yayımladı. Türkiye Okul Öncesi Platformu Başkanı Ayşe Işıl Gel ise daha önce 15 Haziran olarak açıklanan tarihin 1 Haziran’a alınması nedeniyle kurumların ancak yüzde 20’sinin hazırlıklarını tamamlayabileceğini söyledi. Gel, “Çoğu kurum, 15 Haziran olarak daha önce belirlenmiş açılış tarihini 1 Haziran olarak öğrenince hazırlıksız yakalandı. Belirlenen standartlar ise açıklamadan sonra geldi. Şimdi tüm kurumlarda hazırlık telaşı sürüyor ama pek çok kurumda sağlık, mutfak, temizlik malzemesi siparişleri bile yeni verildi” dedi. Gel, belirlenen kriterlere göre öğrenci sayılarındaki azalmanın özel okul öncesi kurumları ekonomik olarak zorlayacağının da altını çizdi. 

MEB STANDARTLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yarın açılacak özel anaokulları ile ilgili açıkladığı standartlardan bazıları şöyle:

  • Sosyal mesafe kuralı her alanda gözetilecek.
  • Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanları yeterli sayıda bulundurulacak.
  • Kurumlarda şüpheli vaka tanımı olan personel ya da öğrencinin nakil öncesi tutulacağı izole bir oda bulundurulacak.
  • Sınıflardaki öğrenci sayısı kontenjanın yarısı kadar olacak.
  • Uyku saatinde yataklar arasında 1.5 metre mesafe kuralı uygulanacak.
  • Oyuncaklar ve malzemeler dezenfekte edilecek, mutfak malzemeleri su ve deterjanla dezenfekte edilecek.
  • Aileler hasta çocuklarını okula getiremeyecek. 
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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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