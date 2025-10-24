Kreş vaadini revize etti: 150 yurt 1500 kreş

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Benim açılışını yapmaktan en büyük keyif duyduğum iki hizmet binası, kreşler ve öğrenci yurtları. Büyük bir açıklıkla ifade etmeliyim ki bu bir politik tercih. Neden kreş yapmazsınız?

Hem belli yeteneklerin gelişmesi, belli farklılıkların, eksikliklerin 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında ortaya çıkması açısından kreş önemli. Diğer yandan çocuğunu buraya yollayan kadın sosyal hayata katılabiliyor. İstihdama katılabiliyor. Ülkesi için ve ailesi için, kendisi için verimliliği kendi istediği, kendi belirlediği düzeyde gerçekleşiyor. O yüzden kreş yapmak politik bir tercih. Yani TOKİ lüks evler yapıyorken, sosyal konutlar yapıyorken, efendim yap-işlet- devretlerle, KÖİ’lerle her türlü işler yapılıyorken bir tek kreşin yapılmaması politik ve siyasi bir tercih olduğunun, kadının nerede konumlandığının, çocuğun gelişimi ile ilgili nasıl bir vizyon eksikliğinin olduğunun göstergesidir.

CUMHURİYET YURTLARI

Aynı şekilde gelecek hafta Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nu, İstanbul’da 16’ncı yurdumuz olarak açacağız. Her şey yapılır da yurt niye yapılmaz? O da politik bir tercih. Siz devlet olarak bütün öğrencilere ücretsiz, ayrımsız bir barınma imkânı sunmaz da onları bazı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına yollarsanız; onlar orada kalırlar, bazıları o cemaat tarafından etki altına alınırlar, sonra kimi orduya girer, kimi polis olur, kimi hukuk fakültesine girer hâkim, savcı olur. Günü gelince devlete aidiyet, devlete sadakat yerine bir cemaate aidiyet, bir tarikat liderine sadakat hissettiği için gün gelir devletin de karşısına geçer.

TOKİ’YE YAPTIRTACAĞIZ

Bu yüzden CHP iktidarında, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olduğunda ilk bağlatacağı telefon TOKİ’ye olacak. Ve ilk talimatı, ‘Ne yapın edin bir yıl içinde ihtiyacı olan her öğrencinin barınma sorununu çözecek Cumhuriyet yurtlarını bitirin’ olacak. Demiştik ki ‘Bu dönem bitmeden Türkiye’de 1000 kreş ve 100 öğrenci yurdu yapacağız.’ Kreş sayımız 770 oldu. Hedefin yüzde 77’sindeyiz, daha önümüzde 3.5 yılımız var. Öğrenci yurdu sayımız 75 oldu. Koyduğumuz hedefin yüzde 75’indeyiz. Daha önümüzde 3.5 yılımız var. Öyle anlaşılıyor ki biz bu 1000 kreş ve 100 öğrenci yurdu hedefimizi 150 yurt, 1500 kreş gibi güncellemek durumuna geleceğiz.

KADIN BAŞKAN SAYIMIZ AZ

İstanbul’da 26 belediyemizin sadece üçü kadın belediye başkanları tarafından yönetiliyor. İzmir’de Cumhuriyet tarihi boyunca toplam altı kadın belediye başkanı olmuş. İzmir ve 30 ilçesinde bütün partilerden. Biz dokuz aday gösterdik, sekizi seçildi. Cumhuriyet tarihindeki altının üzerine sekizi ilave ettik. İstanbul’da harika işler yaptık. Ama en eksik yanımız kadın belediye başkanı sayımızın üç olmasıdır. En az üç katı olması gerekiyordu.”