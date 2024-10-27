×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Aden'de ikinci derece yanık oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Kreş#Anaokulu#Adana
Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Adende ikinci derece yanık oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 17:39

Adana’da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluştu. Aden, tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Olay, 25 Ekim’de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı Aslan, kızı Aden’i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden’in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden’i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden’in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu. 

Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Adende ikinci derece yanık oluştu

‘YANIKLARIN BİR FİNCAN KAHVEDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, “Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi. 

Haberin Devamı

Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Adende ikinci derece yanık oluştu

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti.  

Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Adende ikinci derece yanık oluştu
Kreş öğretmeninin ihmali 1.5 yaşındaki çocuğu yaktı: Küçük Adende ikinci derece yanık oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kreş#Anaokulu#Adana

BAKMADAN GEÇME!