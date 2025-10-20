×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kreş öğretmeni 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#Öğrenci#Çocuk
Kreş öğretmeni 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 16:45

Edirne'de özel bir gündüz bakımevinde uyuyakalan 3 yaşındaki öğrenciyi, iddiaya göre öğretmeni ısırarak uyandırdı. Çocuğun kollarında morlukları gören aile, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

İddialara göre, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu.

Kreş öğretmeni 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

"SEVERKEN ISIRDIM"

Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kreş öğretmeni 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmen#Öğrenci#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!