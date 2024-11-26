Kreş kavgası

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okulöncesi eğitim kurumları programı kapsamında eğitim -öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

BELEDİYELERE UYARI

Anayasa Mahkemesi’nin Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin okulöncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği belirtilen yazıda, belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyeti konusunda uyarılarak yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerlerle ilgili de kanun hükümlerine göre hareket edilmesi konusunun belediyelere bildirilmesi istendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de bir yazıyla bu uyarıyı, kreşi olan belediyelerin bulunduğu valiliklere ve bilgi için de ilgili belediyelere gönderdi. Bakanlığın yazısında, belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi, mevcut yerlerle ilgili de mezkur hükümlere göre hareket edilmesinin sağlanması istendi.

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ÖZEL: HODRİ MEYDAN

CHP Genel Başkanı Özel ise “CHP’nin şu ana kadar açtığı 650, ocak ayına kadar binin üzerine çıkması muhtemel kreşini hedef almaya çalışıyorlar” dedi. Özel, sosyal medya hesabından da “CHP’li belediyeler kreş açıyor, halk memnun ya Erdoğan’ın karnı ağrıyor! Valiliklere talimat gitmiş; ‘Yeni kreş açtırmayın, eskilerini kapatın’ diye. Garibanın çocuğunun kreşine elinizi uzatırsanız alnınızı karışlarız. Hadi gelin kapatın, hodri meydan!” paylaşımında bulundu.

KARAR 2007 TARİHLİ

- Anayasa Mahkemesi 2007 yılında verdiği kararla Belediye Kanunu’nda “okulöncesi eğitim kurumları açabilecek” düzenlemesini iptal etmişti.

TEKİN: KREŞLER DEĞİL ANAOKULLARI

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Belediyeler tarafından açılan anaokulları yasa gereği kapatılacak’ dedi. Bakan Tekin, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilen ve ‘belediye kreşleri kapatılacak’ tartışmasına sebep olan yazıyla ilgili A Haber’e şöyle konuştu: “Belediyelere gönderilen yazı kreşlerle alakalı değil. Zaten 36 ay altındaki çocuklara yönelik hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışında. Yani bizim bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya manipüle etmek için söylüyorlar. Bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalı.

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OKULLARI BİZE DEVRETSİNLER

- Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı gereği 2007’den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. Açık olduğuna dair şikâyet gelirse kontrol ediyor ve kapatıyoruz. Bunların eğitime devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman. Bize bağlı olduğunda MEB’in denetim yetkisi olacak. Fiziki altyapısı, tehlike teşkil edecek hususların olup olmadığı her şey bizim tarafımızdan kontrol edilecek demektir. Standartlarımıza uygun olup olmadıklarını da bilmiyoruz. İmamoğlu da hukuk devleti nedir bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.” Â Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı gereği 2007’den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. Açık olduğuna dair şikâyet gelirse kontrol ediyor ve kapatıyoruz. Bunların eğitime devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman. Bize bağlı olduğunda MEB’in denetim yetkisi olacak. Fiziki altyapısı, tehlike teşkil edecek hususların olup olmadığı her şey bizim tarafımızdan kontrol edilecek demektir. Standartlarımıza uygun olup olmadıklarını da bilmiyoruz. İmamoğlu da hukuk devleti nedir bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.”

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KURUM: OKUL AÇMA KAPATMA YETKİMİZ YOK

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kreş tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Bakanlık olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yok. Belediyelerimizin okulöncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüren ve iptal ettiren CHP’dir. Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusu üzerine aldığı “Belediyeler anaokulu açamaz” kararı vardır.”

İBB: OKULÖNCESİ EĞİTİM VERMİYORUZ

BAKAN Yusuf Tekin’in belediyelere gönderilen yazının kreş değil anaokulları ve anasınıflarıyla ilgili olduğu açıklamasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Danışmanlığı’ndan Hürriyet’e yapılan açıklamada, çalışan annelere yönelik “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında açılan 105 çocuk merkezinin, okul öncesi eğitim değil, “Çocuk Etkinlik Merkezleri” adıyla hizmet verdiği belirtildi. “Buradaki çocuklar 3 – 5 yaş arası çocuklar. 6 yaş, anaokulu öğrencisi olduğu için zaten almıyoruz. Haliyle de biz okulöncesi eğitim vermediğimiz için, MEB müfredatı uygulamıyoruz” denildi.

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İMAMOĞLU: İŞTE RESMİ YAZI

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, MEB tarafından gönderilen yazıyı paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Son satırdaki ‘mezkur hüküm’ ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir.”