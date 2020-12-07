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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Kreş çatısından düşen 2 işçi, yaralandı

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Kreş çatısından düşen 2 işçi, yaralandı
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı kreşin çatısında onarım çalışması yapan 2 işçi, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaralandı.

Kreş çatısından düşen 2 işçi, yaralandı
Olay, sabah saatlerinde, Değirmendere Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı kreşin çatısında onarım çalışması yapan işçiler Tezcan Özdemir ve Münir Ünal, dengesini kaybederek, zemine düştü. İşçileri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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