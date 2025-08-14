Kremlin'den Putin ile Trump'ın yapacağı görüşmeyi ilişkin açıklama: Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hata

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçakta gazetecilere, Putin ile Trump’ın ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde yarın yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 6 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret ederek Putin tarafından kabul edildiğini anımsatan Peskov, görüşmenin verimli ve kapsamlı geçtiğini belirterek, "Bazı sinyaller verildi, bazıları alındı. Bu da zirveye zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.

"NORMAL İLİŞKİLERE DÖNMEK ZOR"

Putin-Trump görüşmesinin kısa sürede organize edildiğini ancak tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını dile getiren Peskov, "Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu" vurguladı.

Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin konuların ele alınacağını kaydeden Peskov, "Bu mesele çok karmaşık ve çok katmanlı. İki ülke liderinin sorunları diyalog yoluyla çözme yönünde gösterdiği siyasi iradeden hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA İLE BU SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Avrupa ile bu sorunun çözülemeyeceğine işaret eden Peskov, Putin ile Trump’ın en ağır konuları istişare etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiğini dile getiren Peskov, "Herhangi bir belgenin imzalanması öngörülmüyor, bu yönde hazırlık yapılmadı. Ancak ortak basın toplantısı planlandığına göre, Putin elde edilecek uzlaşıları ve ortaya çıkan anlayış çerçevesini paylaşacaktır." dedi.

Görüşmenin sonucuna ilişkin soruya Peskov, "Görüşmenin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hata olur." yanıtını verdi.

Peskov, Putin–Trump zirvesinin ardından Ukrayna’nın görüşüne ihtiyaç duyulacağını da belirtti.

"TRUMP, EN AĞIR SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK SIRA DIŞI YAKLAŞIM SERGİLİYOR"

Trump'ın sorunların çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Trump, en ağır sorunların çözümüne yönelik sıra dışı yaklaşım sergiliyor. Bu, Moskova ve Putin tarafından takdir ediliyor. Putin, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin bizim için daha uygun olduğunu sürekli vurguluyor. Trump da bu konuda samimi bir şekilde yardımcı olmak istiyor. İki Başkan, sorunları diyalog yoluyla çözme konusunda karşılıklı olarak siyasi irade gösteriyor. Bu çok iyi. Bu görüşmeden ne çıkacağını göreceğiz."

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Alaska yolculuğu sırasında bazı Rus bölgelerine uğrayacağını söyledi.