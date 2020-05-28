Kremlin'den Kuzey Akım-2 açıklaması
Kremlin'den Kuzey Akım-2 projesi ile iligili açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kuzey Akım-2 projesinin inşasının tamamlanacağını duyurdu. İki ABD'li senatör, Moskova'nın hat döşeme işlemlerine devamı halinde ilave yaptırımlar hazırlanacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Sözcü Peskov, yaptırım açıklamalarına dair "Proje tamamlanacak, bu açıklamalar haksız rekabet ve uluslararası hukuka aykırı eylemler" nitelendirmesinde bulundu.
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