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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ermenistan açıklaması: KGAÖ'de kalacak

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#Ermenistan#Rusya#Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskovdan Ermenistan açıklaması: KGAÖde kalacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 18:42

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın toplantı sonrası ortak bildiriye imza atmaması ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan, KGAÖ'de kalacak" dedi.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne, yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan damga vurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın KGAÖ'de kalıp kalmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Zirvenin zorluklarla geçtiğini ifade eden Peskov, "Ermenistan, KGAÖ'de kalacak. Zirve, tüm zorluklara, liderlerin konuşmalarına ve her konuda anlaşmaya varılmamasına rağmen bir kez daha bu formata ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu etkinlik, KGAÖ’ye ihtiyaç olduğunu ve örgütün kabiliyetini sergiledi” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması için bazı nüansların müzakere edilmesi gerektiğini de sözlerine ilave eden Peskov, "Bu başlıca görev. Bu görevin yerine getirilmesi için birbirimizle yarışa girmeden maksimum çaba harcamalıyız. İki ülkenin barış anlaşmasını imzalamasına yardımcı olmalıyız. Bu nüansların hala müzakere edilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

KGAÖ ORTAK BİLDİRİSİNE İMZA ATMAMIŞTI

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen KGAÖ Liderler Zirvesi'nin en dikkat çeken konusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın toplantı sonrası liderler tarafından imzalanan ortak bildiriye katılmaması olmuştu. Ortak karar için 17 maddelik taslak sunulurken, Paşinyan 15 maddede anlaşma sağlandığını 2 maddeyi ise reddeddiğini söylemişti. Azerbaycan'ın, "saldırgan devlet" olarak tanımlanmamasına tepki gösteren Paşinyan'ın ortak bildiriye imza atmaması nedeniyle KGAÖ Liderler Zirvesi'nde ortak bildiri yayınlanmamıştı.

Kremlin tarafından yayınlanan görüntüde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil diğer ülke liderlerinin belgeyi imzaladığı, Paşinyan'ın ise imzalamadığı görülmüştü.

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#Ermenistan#Rusya#Peskov

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