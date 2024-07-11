Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını değerlendirdi.

"TÜM BUNLARIN HEPSİ DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI"

Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

Peskov, yaşanan gelişmelerin Soğuk Savaş emareleri taşıdığını belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bunların hepsi daha önce yaşanmıştı." dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ: ASKERİ YANIT GELİŞTİRECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararına "askeri yanıt geliştireceğiz" yorumunu yapmıştı.

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UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR ALMANYA'YA KONUŞLANDIRILACAK

ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

EN SON 1990'LARDA KONUŞLANDIRILMIŞTI

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.