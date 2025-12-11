×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Görüşme
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 13:28

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor" denildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’ı ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti sırasında ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ de Türkmenistan’da ikili temaslarda bulunacak. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Gözden KaçmasınMehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktıMehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı! Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

"ÇEŞİTLİ İKİLİ GÖRÜŞMELER DE PLANLADI"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi. Peskov, Putin'in Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" yanıtını verdi.

Gözden KaçmasınGüllü’nün kızı ve arkadaşı ‘kasten öldürme’den gözaltında… Tanık ifadesinde şok iddia: Bay bay diyerek ittiGüllü’nün kızı ve arkadaşı ‘kasten öldürme’den gözaltında… Tanık ifadesinde şok iddia: Bay bay diyerek ittiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vladimir Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Görüşme

BAKMADAN GEÇME!