Kremlin nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Canlı yayında duyurdu... Rusyaya büyük yaptırımCanlı yayında duyurdu... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcının ifadesi ortaya çıktıPınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı#Pınar Gültekin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Herkesin başına gelebilir Attığınız imzaya dikkatHerkesin başına gelebilir! Attığınız imzaya dikkat#Araç Kiralama
Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymışMeğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış#Shiloh Jolie Pitt
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERGündem Haberleri

Kremlin nedir?

#Kremlin#Kremlin Ne Demek#Kremlin Nedir
Kremlin nedir

Kremlin, Rusya'yı tanımlarken kullanılan bürokrasi ismidir. Rus devleti hakkında bahsedilirken sık sık kullanılan Kremlin ifadesi, kamuoyunu takip eden pek çok kişinin de merak ettiği konu oluyor. Kremlin, "kale", "hisar", "şato" anlamlarına gelen ve çoğu tarihi Rus kentinin merkezinde bulunan muhkim yapılar bütününe verilen addır. En tanınmışları Moskova Kremlini'dir. İşte, Kremlin hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Moskova'daki Kremlin Sarayı, devrim öncesinde Rus çarlarının ikâmetgâhıydı. Moskova Irmağı'ndan 40 m yüksekte bulunan Borovitskiy Burnu üzerinde 28 hektarlık bir alana yayılan, çevresi 20 m yüksekliğinde 2 km'lik bir yalan yapıların en eskisi Spasna Boru (Ormandaki Kurtarıcı Aziz) Kilisesi'dir.

15. yüzyıl'da ilk Kremlin'in yerine İtalyan mimari anlayışında yeni bir saray yapıldı. 1487'de Beklemişhev Kulesi, 1490'da Borovitskaya Kulesi, Aziz Nikola ve Aziz Flor kapıları eklendi. 3. İvan döneminde birkaç katedral daha yapıldı. Dini yapılar Bizans, diğer yapılar İtalyan etkisi taşırlar. 1527'den sonra yapılan değişiklikleri Alman, İngiliz ve Hollandalı mimarlar gerçekleştirdi. Kremlin'in önemli yapılarından olan Büyük İvan Çan Kulesi'nin yapımına 1505'te başlanıp 1600'de tamamlandı. Kulede dünyanın en büyük çanı olan 218 ton ağırlığındaki Çar Kolokol (Çanların Çarı) bulunur. 1838-1849 yılları arasında Bolşoy Kremlyovskiy Dvoryets (Büyük Saray) inşa edildi. 1932-1934'te Kremlin Tiyatrosu, 1961'de Kongreler Sarayı yapıldı.

Haberin Devamı

Günümüzde Kremlin, Rusya'nın bir simgesi durumuna gelmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kremlin#Kremlin Ne Demek#Kremlin Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan