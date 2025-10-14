×
HABERLERGündem Haberleri

Kremlin açıkladı: Erdoğan ile Putin kısa sürede görüşebilir

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Putin#Kremlin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 15:28

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa sürede telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.

