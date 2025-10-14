Kremlin açıkladı: Erdoğan ile Putin kısa sürede görüşebilir

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.