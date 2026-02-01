Kredi kartı limiti vaadiyle vurgun!

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ. (37), arkadaş ortamında tanıştıkları ve ekonomik zorluk yaşayan Karani G.’ye (31), "Bankalarla irtibatımız var, tanıdıklarımız sayesinde kredi puanını yükseltip yüksek limitli kredi kartı çıkarabiliriz" diyerek güven kazandılar.

Görüşmenin ardından Karani G., kredi kartı limitlerinin artırılması vaadiyle, mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini Özkan K. ile Muhammet Ali İ.’ye teslim etti. Zanlıların, mobil bankacılık üzerinden kart limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya kadar yükselttiği, ardından bir hafta boyunca kartları kullanarak alışveriş yaptığı belirlendi.



Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları kuyumcu, cep telefonu satıcısı, petshop ve restoran gibi işletmeler üzerinden hayali satışlar yaparak iki ayrı kredi kartından toplam 1 milyon 540 bin liralık harcama gerçekleştirdiği, ayrıca kartlardan 300 bin lira nakit avans çektiği tespit edildi. Kredi kartı limitlerinin artırılmasını bekleyen Karani G., art arda gelen harcama bildirimleri sonrası dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.



İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmada zanlıların, güven kazanmak amacıyla günübirlik hazır ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüğü, "Bankalarda tanıdıklarımız var" yalanıyla dolandırıcılığı organize şekilde gerçekleştirdiği belirlendi.



Ekiplerce düzenlenen operasyonla Özkan K. ve Muhammet Ali İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklandı.