×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kredi kartı borçlarına yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

#Kredi Kartı#Borç Yapılandırma#Resmi Gazete
Kredi kartı borçlarına yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 04:44

Kredi kartı işlemlerine yönelik yeni düzenleme tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1’inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak. Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5’inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kredi Kartı#Borç Yapılandırma#Resmi Gazete

BAKMADAN GEÇME!