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Kredi için böyle kılıfına uydurmuşlar: Banka müdürü dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

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#Kredi Dolandırıcılığı#Bolu#Kredi
Kredi için böyle kılıfına uydurmuşlar: Banka müdürü dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 16:56

Bolu'da, usulsüz esnaf kredisi kullandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Şenol Doğan, "nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, esnaf olma şartlarını taşımayan kişilere usulsüz şekilde kredi kullandırıldığı iddiasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası ile S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal'ın ardından, kredilerin kullandırıldığı bankanın Bolu Çarşı Şube Müdürü Şenol Doğan da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şenol Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, esnaf olma şartlarını taşımayan kişilerin odaya usulsüz şekilde üye yapılarak esnaf kredilerinden faydalandırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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#Kredi Dolandırıcılığı#Bolu#Kredi

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