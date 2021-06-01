Kredi çekip evini sattırdılar! Dolandırıcı çocuk çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda Camiikebir Mahallesi’nde yaşayan ev kadını Suna D.’yi (60) 2 hafta önce cep telefonundan arayan bir kişi kendisini Komiser Muzaffer Kaya olarak tanıttı. Telefonun ucundaki komiser, FETÖ’yle ilgili büyük bir operasyon yaptıklarını, yakalananların ‘Suna D.’ye ait banka hesaplarını kullandık’ dediklerini anlattı.

KREDİ ÇEKTİ EVİNİ SATTI

Sözde komiser Suna D.’den, FETÖ’cülerin hesabına yatırdıkları kadar parayı bulmasını, geçici olarak kendilerine emanet etmesini istedi. Suna D. elinde telefonla banka şubesine gitti. Çekebileceği en yüksek limit olan 90 bin TL’lik kredi çekti, parayı da sözde polislere teslim etti. Komiserin söylediğine göre bu para yetersizdi. Suna D. komiserin yönlendirmesiyle, çok daha fazla para edecek evini de 260 bin TL’ye sattı. Ancak komiserin istekleri yine bitmedi.

KARAKOLA GİDİP ANLATTI

Suna D. karakola giderek yaşadıklarını anlattı. Gerçek polisler Suna D.’den sözde polise Kasımpaşa’daki bir adreste randevu vermesini istedi. Polisler saatler öncesinden pusu kurdu, parayı teslim almaya gelen S.E. yakalandı. S.E. Emniyet’teki ifadesinde, Suna D.’yi kendisinin aradığını, parayı teslim almak için İkitelli’den geldiğini söyledi. Diğer suç ortaklarının da isimlerini veren S.E. tutuklandı.

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