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'Kredi çekeceğiz' vaadiyle 20 milyon dolandırdılar! Bursa merkezli 7 ilde operasyon: 14 kişi tutuklandı

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#BURSA#Dolandırıcılık#Tutuklama
Kredi çekeceğiz vaadiyle 20 milyon dolandırdılar Bursa merkezli 7 ilde operasyon: 14 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 11:54

Bursa merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, bankalarda tanıdıkları olduklarını belirtip kredi çekme vaadiyle vatandaşları dolandıran 20 kişi gözaltına alındı. 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri banka aracılığıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bankalarda tanıdıkları vasıtasıyla uygun oranda yüksek meblağlı kredi çıkartacaklarını iddia edip vatandaşları 20 milyon lira dolandıran şebeke takibe alındı.

Ekiplerin radarına takılan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fizik takip sonrası gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada kredi danışmanlığı adı altında paylaşımlar yaparak mağdur kişiler adına çektikleri para ile elektronik eşya alıp, 2. el olarak piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

7 İLDE OPERASYON: 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de 20 kişiyi gözaltına aldı.

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6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ş.D, B.D, D.D, B.E, B.O, M.A, H.K, E.S, S.Ö, U.A, Y.G, O.D, M.E, O.Y, isimli 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılara fırsat verilmeyeceğini belirterek çalışmaların titizlikle devam edeceğini açıkladı.

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#BURSA#Dolandırıcılık#Tutuklama

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