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‘Kravat’lı indirim isyanı

#Kadına Şiddet#İyi Hal İndirimi#Bekir Bozdağ
‘Kravat’lı indirim isyanı

Kadına şiddetin 84 milyonun seferberliğiyle çözülebileceğini söyleyen Bakan Bozdağ, “İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek bu konunun önüne geçmeye kararlıyız” dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün ATO Congresium’da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’nda çarpıcı mesajlar verdi. Bozdağ, aile içi ve kadına yönelik şiddetin ancak seferberlikle çözülebileceğini bildirerek, “Topyekûn 84 milyonun seferberliğine ihtiyaç vardır. Cezaları, tedbirleri arttırdık ama olaylar devam ediyor. Sayı azalsa da bir cinayet bir cinayettir, bir şiddet bir şiddettir. Hepsi de büyük bir felaket ve insanlık suçudur” dedi. Bakan Bozdağ, özetle şunları söyledi:

YÜREĞİM YANIYOR

“İstanbul’da 15 yerinden bıçaklanan veya başka şiddete maruz kalan kadınlar var ama deliller tam olmadığı için, savcı tutuklama istiyor, sulh ceza hâkimi kontrol veriyor. 15 yerinden bıçak yemiş kadının hukukunu koruyup, onu bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Vermez ama bırakıyor. Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın? 15 bıçak darbesi yiyen, ayaklarından ateşli silahla taranan birinin failine adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor, ‘eyvah’ diyorum.

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KRAVAT İNDİRİMİ YOK

Kravata göre, boyun bükmeye göre; indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak, bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

GECİKEN ADALET ADALET DEĞİL

Doğru kararı medya, sosyal medya, kamuoyu ayaklanmadan vereceğiz. Geciken adalet adalet değildir. İşler vaktinde yapılmazsa yargılama uzar. Adalet hemen, vaktinde, doğru zamanda lazım. Adaleti hızlandırma konusunda sizlerle yargı mensuplarının birlikte çalışmasına ihtiyacımız var.”

15 BIÇAK DARBESİNE ADLİ KONTROL ÇIKMAYACAK!

Bozdağ, “Bir mahallede kadına şiddet konusu haberlere düştüğünde, emniyet müdürü o işin birinci sorumlusudur. Başsavcı ise daha emniyet önüne dosyayı getirmeden olayı duyduğu andan itibaren ön alacak” uyarısında bulundu ve şöyle devam etti: “15 bıçak yemiş hanımefendinin acısı üzerine adli kontrol kararı çıkmayacak. Ne gerekiyorsa o karar çıkacak. Bunun üzerinde duracağız. Bizzat ben de takip ediyorum. Bu yargıya müdahale değildir. Yargının sağlıklı işlemesi, bakan olarak görevlerimin arasındadır.”

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ADLİ VERİ BANKASI GELİYOR

Bozdağ geçmiş bakanlığı döneminde planladığı ‘adli veri bankası’ projesini de canlandıracağını söyledi: “Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla, Google sistemi gibi bir sistem içinde suç haritasını tamamen ortaya çıkarmak ve bunun üzerinden önleyici uygulamaları yapmak. Örneğin en çok cinayet hangi il, ilçe, belde, köy, mahalle, cadde, sokakta? Bir yerde yoğunlaşma var, fotoğrafı görecek, ona göre bütün kurumlar durumdan vazife çıkarıp o bölgelerde ona göre bir çalışma yaparsa belki önleyici hukuk bakımından çok daha ciddi bir adımı atmış olabiliriz.”

ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ KULLANILMAMALI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da şiddet görüntüleri konusunda medyadan duyarlılık istedi. Yanık, “Ekrana yansıyan görsellerde şiddet içeren görüntülere fazlaca yer verilmesi şiddeti normalleştiren bir etkiye yol açıyor” dedi.

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#Kadına Şiddet#İyi Hal İndirimi#Bekir Bozdağ

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