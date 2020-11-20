Kralın sonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Kral’ lakaplı uyuşturucu lideri E.S. ve çetesinin yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul’a getirdikleri ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, narkotik köpeği ‘Vadi’yle birlikte organize suç örgütünün kullandığı Kartal ve Pendik’teki evlere baskın düzenledi. Operasyonda ele geçirilenlerden ‘Kral’ lakaplı örgüt lideri E.S.’nin, ürettiği uyuşturucunun üzerine kendi lakabının İngilizcesi olan ‘King’ yazdırarak sözde markasını oluşturduğu belirlendi. Operasyonda ele geçirilen farklı renklerde kalp, kare ve yuvarlak şekilli uyuşturucu haplar dikkat çekti. ‘Kral’ lakaplı E.S. ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S. de tutuklandı.

15 MİLYONLUK UYUŞTURUCU

Operasyonlarda yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde 17 kg kokain, 47 kg marihuana, 89 bin adet ekstazi hap, bin 500 adet satışa hazır hale getirilmiş “fişek” diye tabir edilen esrar ele geçirildi. Ayrıca Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi de evden çıkanlar arasındaydı. Operasyonda üzerinde ‘King’ yazan bir kalıba da el konuldu. Çeteden ele geçirilen uyuşturucunun 15 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.