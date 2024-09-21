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Kraliçe’nin tartışma yaratan heykeli

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Prens Philip#Heykel
Kraliçe’nin tartışma yaratan heykeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

Birleşik Krallık’ta bir parka yeni dikilen Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip heykelleri halkın tepkisini çekti. Heykellerin gerçeğine hiç benzemediğini söyleyen kişiler “Umarım bunun için para vermemişlerdir” yorumunda bulundu.

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KUZEY İrlanda’da bulunan Antrim Castle bahçelerine dikilen ve Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip ve iki corgi köpeğini tasvir eden heykeller alay konusu oldu. Heykeltıraş Anto Brennan’ın İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 2. Elizabeth’i anmak için yaptığı bronz heykellerin gerçeğine hiç benzemediğini düşünen insanlar, “Bunu yapanın gözlerinin test edilmesi gerekiyor” dedi. Parkı ziyaret eden bazı kişiler özellikle Kraliçe’nin heykelinin yüz kısmının kötü olduğunu belirtirken, bazıları da “Majestelerinin anısına hizmet etmiyor, bu yüzden kaldırılmalı”, “Bunu yapan kişiye ödeme yapılmaması gerekiyor” yorumunda bulundu.

FOTOĞRAF YORUMA KAPATILDI

Tepki yalnızca ziyaretçilerle de sınırlı kalmadı. Antrim Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan heykelin fotoğraflarına çok sayıda olumsuz yorum gelince paylaşım yorumlara kapatıldı. Belediye meclisinden yapılan açıklamada “Sanatın bazen farklı görüşleri harekete geçirebildiği kabul edilmekle birlikte, heykelin onu bizzat gören çoğu kişi tarafından sıcak bir şekilde karşılandığının vurgulanması önemlidir” denildi.

 

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Prens Philip#Heykel

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