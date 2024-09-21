Kraliçe’nin tartışma yaratan heykeli

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KUZEY İrlanda’da bulunan Antrim Castle bahçelerine dikilen ve Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip ve iki corgi köpeğini tasvir eden heykeller alay konusu oldu. Heykeltıraş Anto Brennan’ın İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 2. Elizabeth’i anmak için yaptığı bronz heykellerin gerçeğine hiç benzemediğini düşünen insanlar, “Bunu yapanın gözlerinin test edilmesi gerekiyor” dedi. Parkı ziyaret eden bazı kişiler özellikle Kraliçe’nin heykelinin yüz kısmının kötü olduğunu belirtirken, bazıları da “Majestelerinin anısına hizmet etmiyor, bu yüzden kaldırılmalı”, “Bunu yapan kişiye ödeme yapılmaması gerekiyor” yorumunda bulundu.

FOTOĞRAF YORUMA KAPATILDI

Tepki yalnızca ziyaretçilerle de sınırlı kalmadı. Antrim Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan heykelin fotoğraflarına çok sayıda olumsuz yorum gelince paylaşım yorumlara kapatıldı. Belediye meclisinden yapılan açıklamada “Sanatın bazen farklı görüşleri harekete geçirebildiği kabul edilmekle birlikte, heykelin onu bizzat gören çoğu kişi tarafından sıcak bir şekilde karşılandığının vurgulanması önemlidir” denildi.