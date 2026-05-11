Kraliçe’den 428 kişilik ekonomi çıkarması

‘Ekonomik Misyon’ kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul'a geldi.

Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi. Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı. Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor.

EMİNE ERDOĞAN’LA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladı. Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde’yi Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nun girişinde karşıladı.

Emine Erdoğan, daha sonra Kraliçe Mathilde’yle Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Asırlık Zarafet” sergisini gezdi.

Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye, Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanımeli, kasımpatı ile lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti.

EN SON 2012’DEYDİ

Belçika’nın yılda iki kez düzenlediği ‘Ekonomik Misyon’ ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika’dan daha önce Türkiye’ye 2012 yılında Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, bu Misyona Kral Philippe o dönem ‘Veliaht Prens’ ünvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de ‘Prenses’ ünvanıyla eşlik etmişti.

BAYKAR’I ZİYARET ETTİ

Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar’ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kraliçe Mathilde’e, ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı’nın maketi takdim edildi.