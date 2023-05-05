Kraliçe ‘Mia’vın yeni yavruları

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Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın ilk yavrularını doğurdu ve ilk parti doğumlarda yaklaşık 90 yavru dünyaya geldi. Yavru kediler ve anneleri özel odalarında özenle bakılıyor.

KEDİ VİLLASINDALAR...

Van'da geçen yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest (Alışveriş Festivali)' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' adlı Kedi de 4 yavru dünyaya getirdi. Birbirinden güzel kedilerin yaşadığı Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli ‘Mia’ da doğurduğu 4 yavrusuyla diğer anne kediler gibi özel bakımda tutuluyor. ‘Mia’ ve yavruları da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaklaşık 90 yavrunun dünyaya geldiği ilk parti doğumların bittiğini ve doğumların çok iyi geçtiğini belirterek, "Yavrularımız gayet sağlıklı ve iyi. Şu an itibarıyla bir sorunumuz yok. Yavru sayımızda da artış bekliyoruz” dedi.

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TESCİLLİ GÜZEL

- Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Mia'nın 4 yavrusu oldu. Tabii ki bizim buradaki kedilerin hepsi çok güzel. Güzellik yarışmasında birinci gelen tescilli güzelimiz, yavrularını gayet güzel şekilde büyütüyor. Yavrular büyüyünce göreceğiz ama bence onlar da çok güzel olacaklar" diye konuştu.