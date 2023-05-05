Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kraliçe ‘Mia’vın yeni yavruları

Güncelleme Tarihi:

#Van#Kedi#Mia
Kraliçe ‘Mia’vın yeni yavruları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Van’da geçen yıl düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması’nın birincisi Mia, 4 yavru dünyaya getirdi. Mia ve yavrularına, kendilerine özel kedi villasında özenle bakılıyor...

Haberin Devamı

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın ilk yavrularını doğurdu ve ilk parti doğumlarda yaklaşık 90 yavru dünyaya geldi. Yavru kediler ve anneleri özel odalarında özenle bakılıyor.

KEDİ VİLLASINDALAR...

Van'da geçen yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest (Alışveriş Festivali)' kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' adlı Kedi de 4 yavru dünyaya getirdi. Birbirinden güzel kedilerin yaşadığı Van Kedi Villası'nın tescilli güzeli ‘Mia’ da doğurduğu 4 yavrusuyla diğer anne kediler gibi özel bakımda tutuluyor. ‘Mia’ ve yavruları da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaklaşık 90 yavrunun dünyaya geldiği ilk parti doğumların bittiğini ve doğumların çok iyi geçtiğini belirterek, "Yavrularımız gayet sağlıklı ve iyi. Şu an itibarıyla bir sorunumuz yok. Yavru sayımızda da artış bekliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Kraliçe ‘Mia’vın yeni yavruları

TESCİLLİ GÜZEL

- Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Mia'nın 4 yavrusu oldu. Tabii ki bizim buradaki kedilerin hepsi çok güzel. Güzellik yarışmasında birinci gelen tescilli güzelimiz, yavrularını gayet güzel şekilde büyütüyor. Yavrular büyüyünce göreceğiz ama bence onlar da çok güzel olacaklar" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Kedi#Mia

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew