Kraliçe Mathilde’nin İstanbul mesaisi

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul’daki üçüncü gün programındaki ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi alıp, binanın maketi önünde fotoğraf çektirdi. Heyet, fotoğraf çekiminin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nden ayrıldı.

ÜNİVERSİTEYE KONUK OLDU

Kraliçe Mathilde, daha sonra Belçika ile Türkiye biyofarma ekosistemleri arasında köprüler kurmak, bu konuda ilişkileri güçlendirmek ve fırsatları genişletmek amacıyla İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile iki ülkeden kamu temsilcileri, sanayi ve akademi dünyasından isimlerin de yer aldığı toplantıda Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe, nadir hastalıklarda tanı süreçleri ve gerçek yaşam verilerinin sağlık ekosistemine sağladığı katkıya değindi. Belçika merkezli bir ilaç firmasının yöneticisi Jean-Christophe Tellier ise nadir hastalıklarda hasta odaklı inovasyon, sürdürülebilir sağlık çözümleri ve uluslararası işbirliklerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.