Kraliçe Mathilde bugün geliyor

Haberin Devamı

GENİŞ HEYET

Belçika’dan gelecek üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor. Heyete 428 özel sektör temsilcisi eşlik edecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, şirketler arası doğrudan temasların artırılması hedefleniyor. Program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek, çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.

SAVUNMA VE ENERJİ

Ziyarette özellikle savunma sanayisi, havacılık, enerji ve bağlantısallık alanlarının öne çıkması bekleniyor. İki ülke arasında savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşmalar ile çeşitli belgelerin imzalanmasının planlandığı öğrenildi. Son dönemde NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde hızlanan temasların, ekonomik işbirliğiyle birlikte stratejik ortaklık boyutuna taşınmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ihlali suçlaması Haberi görüntüle

TİCARET HACMİ 9.2 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025’te 9.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı 5 milyar dolar olurken, ithalatı 4.2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye’ye yapılan Belçika yatırımı 9.3 milyar dolara ulaştı, Belçika’daki Türk yatırımları 490 milyon dolar oldu.

2012’DEN SONRAKİ EN KAPSAMLI ZİYARET

Türkiye’ye son ekonomik misyon ziyareti 2012 yılında gerçekleştirilmiş, mevcut Belçika Kralı Philippe o dönem Veliaht Prens sıfatıyla heyete başkanlık yapmıştı. Kraliçe Mathilde ise prenses olarak eşlik etmişti.