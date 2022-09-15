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Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı

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#Çiçek#Cenaze#Kraliçe Elizabeth
Kraliçe Elizabethin cenazesi için Türkiyeden 13 ton çiçek yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 10:05

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçek Turkish Cargo ile Londra'ya ulaştırılacak. 

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek yas ve cenaze töreninde kullanılacak çiçekler için Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen çiçek taleplerinde büyük artış oldu. Çiçeklerin İngiltere'ye ulaştırılmasını sağlayan Turkish Cargo bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı. Firma özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere’ye ulaştıracak.

Kraliçe Elizabethin cenazesi için Türkiyeden 13 ton çiçek yola çıktı

Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra’ya ulaştırılacak.

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#Çiçek#Cenaze#Kraliçe Elizabeth

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