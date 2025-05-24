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Kraliçe arılar haciz kurbanı oldu

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#Arı Yetiştiricileri Birliği#Haciz#Kraliçe Arıları
Kraliçe arılar haciz kurbanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 15:39

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kraliçe arıların da aralarında bulunduğu bir çok malzemeye haciz işlemleri nedeniyle el konuldu. 

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Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ait tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara haciz işlemleri nedeniyle el konuldu. Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, iddiaya göre çeşitli firmalara olan borcunu ödemeyince icralık oldu.

Kraliçe arılar haciz kurbanı oldu

YAKLAŞIK 1 MİLYON 350 BİN LİRA BORÇ ÖDENMEDİ

Sakarya 3. İcra Dairesi, yaklaşık 1 milyon 350 bin lira borcu olduğu öne sürülen birliğe ait tesis için haciz kararı verdi. Erenler Mahallesi Modern Sanayi E-5 Yan yol 1264. Sokak'taki tesisteki makineler, taşınabilir eşyalar ve kraliçe arılara el konuldu

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#Arı Yetiştiricileri Birliği#Haciz#Kraliçe Arıları

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