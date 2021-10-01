Kraliçe arı sendromu nedir? Kraliçe arı sendromu tarihçesi

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Kraliçe arı sendromu otorite pozisyonundaki kadının astları olan kadınlara daha eleştirel yaklaşması olarak tanımlanır. Bu sendrom ilk kez 1973 yılında G.L. Staines, T.E. Jayaratne ve C. Tavris tarafından tanımlandı. Bu olgu çeşitli çalışmalarla belgelenmiştir.



Başka bir çalışmada, Toronto Üniversitesi'nden bir bilim adamı kraliçe arı sendromunun sebeplerinden birinin kadınların kadın yöneticilerle çalışmanın daha fazla stresli bulması; erkek çalışanlar için stres seviyesinde fark bulunması olabileceğini ileri sürdü.



Alternatif olarak, bir kraliçe arı kariyerinde başarılı olan biri olarak tanımlanır ancak, her ne kadar yakın ilişkileri de olsa, diğer kadınların da aynı şekilde başarılı olmasına yardım etmeyi reddeder.