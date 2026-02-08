Kral Şuppi sahneye dönüyor... Hatay’da kültürel miras ayağa kalktı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay’daki tarihi ve kültürel yapılarda da büyük yıkıma neden olmuştu. Depremde hasar gören tarihi camiler, kiliseler aslına uygun yapılıyor. Hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki çalışmalarda da sona gelindi, müze bu yıl içerisinde yeniden açılıyor. Deprem sonrası korumaya alınan müzedeki dünyaca tanınan en önemli eser olan Kral Şuppiluliuma heykeli, Antakya Lahdi, İskelet Mozaiği, Arsuz Stelleri 3 yılın ardından yeniden görücüye çıkıyor. Korumaya alınan ağır tonajdaki yaklaşık 150 eser de yine ziyaretçilerle buluşacak. Koruma amaçlı olarak Kırşehir Müzesi’ne taşınan eserler de Hatay’a getirilerek müzede sergilenecek.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ÇALIŞMA

Hatay’da deprem sonrası başlatılan inşaatlarla adeta yeni bir şehir kurulurken, kültürel mirasın korunmasına yönelik de kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Kentin tarihi, kültürü ve kimliğinin korunması için tarihi yapılarda restorasyon veya aslına uygun yeniden yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Hasar gören kültür varlıkları ile vakıf eserleri de eşzamanlı olarak restorasyon sürecine dahil edildi. Yeniden inşa ve restorasyonda, enkazdan çıkartılarak Kültür Enkazı Döküm ve Ayrıştırma sahasında ayrıştırılıp, numaralandırılan yapılara ait eserler kullanılıyor.

CAMİLER VE KİLİSELER

Deprem, Hatay’daki tarihi ibadet yerlerini de vurdu. Farklı dinlerin buluşma noktası olan Antakya’da inanç turizminin sembolleri olan tarihi cami ve kiliseler de büyük hasar aldı. Afette yerle bir olan Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi, aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Bir çok tarihi camideki restorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Duvarının bir bölümü ayakta kalan kentin sembollerinden biri Antakya Rum Ortodoks Kilisesi de yeniden inşa edilecek. Depremde çatısının bir bölümü ve duvarları yıkılan Samandağı’ndaki St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’nde ise restorasyon çalışmaları yapılıyor. Depremde bir bölümü yıkılan Samandağı’ndaki Meryem Ana Kilisesi’nin de yeniden yapımı için çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında kilisede yıkılan alanlardaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

HİTİTLERİN ‘SAF’ KRALI

I. Şuppiluliuma, adı Hititçe olan ilk Hitit kralı olarak biliniyor. Şuppi Hititçe saf, luli ise kaynak anlamına geliyor; Şuppiluliuma, saf kaynaklı anlamı taşıyor. Yaklaşık 35 yıl boyunca Yakın Doğu tarihine damgasını vuran Hitit kralı, Hitit Krallığı’nı imparatorluğa dönüştüren hükümdar olarak da kabul ediliyor.