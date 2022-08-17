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Kral ile karşılıklı Devlet Nişanı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Billah Şah#Devlet Nişanı
Kral ile karşılıklı Devlet Nişanı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah’a yabancı devlet başkanlarına verilen Devlet Nişanı tevcih etti.

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Erdoğan, 30 yıl aradan sonra Malezya’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Sultan Abdullah Şah’ı Beştepe’de ağırladı. İki liderin başbaşa görüşmesinde stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ve son dönemde ivme kazanan ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Görüşmelerde halen 3.5 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacminin 2024 yılında 5 milyar doların üzerine çıkarılması başlığı da masaya yatırıldı. Erdoğan, görüşmelerin ardından Sultan Abdullah Şah onuruna Beştepe’de resmi akşam yemeği verdi, daha sonra da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Şah’a yabancı devlet başkanlarına verilen Türkiye’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı tevcih etti. Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya‘nın “En Yüksek Ulusal Taç Nişanı”nı takdim etti.

Kral ile karşılıklı Devlet Nişanı


KRALİÇE’YE ASIRLIK TARİFLER

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Kraliçe Tunku Azizah’a Malayca Mesnevi ile Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Billah Şah#Devlet Nişanı

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