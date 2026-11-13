Kral Charles’tan COP31 teşekkürü

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KRAL Charles, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi’ne katılan delegelere gönderdiği mesajda, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve somut adımların önemine dikkati çekti. Dünyanın dört bir yanındaki toplumların aşırı sıcaklara, sellere, kuraklıklara, orman yangınlarına ve fırtınalara maruz kaldığını belirten İngiltere Kralı, son dönemde yaşanan olayların iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, mevcut ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu gösterdiğini vurguladı.

‘HİÇ BU KADAR ACİL OLMAMIŞTI’

İklim değişikliğiyle mücadelenin farklı alanlarda eşzamanlı adımlar gerektirdiğinin altını çizen Kral Charles, iklim değişikliği ve doğanın tahribatının birbiriyle bağlantılı tehditlerine, bunların geçim kaynakları ve toplumlar üzerindeki etkilerine 50 yılı aşkın süredir dikkati çekmeye çalıştığını aktararak, “Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı” dedi.

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‘KARARLILIKTAN MEMNUNUM’

Küresel sıcaklıktaki en küçük artışın bile önem taşıdığını vurgulayan İngiltere Kralı Charles, COP31 Başkanlığı’nın daha önce verilen taahhütleri somut eylemlere dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Petrol ve gaz sektöründeki gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030’a kadar acilen ortadan kaldırılmasının kısa vadede küresel ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlardan biri olduğuna dikkati çekti. COP31 kapsamında bir araya gelen ülkelerin aynı ortaklık ve ortak amaç anlayışıyla hareket etmesini umduğunu belirten Kral Charles, zirveye katılanlara seslenerek, “Sizi ve Antalya’da bir araya gelen herkesi, bu önemli dönüm noktasını yalnızca iddialı hedeflerle değil, bu hedefleri eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılamaya çağırıyorum. COP31’in mirası bu olmalıdır” ifadelerini kullandı. Charles, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 nedeniyle uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti.

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İngiltere’den COP31’e Başbakan Andy Burnham (solda) ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han (ortada) katıldı.