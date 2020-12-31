‘KPSS’yi başaran otomatik atansın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sözlünün kaldırılması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, dün mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençler ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Gençlerin sorunları ve talepleri dinleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

HER ALANDA DOĞRU PLANLAMA

“Bir ülke gerçek anlamda dünyada söz sahibi olmak istiyorsa, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundadır. Katma değeri yüksek ürün üretmek istiyorsanız mezun olan mühendislerden yararlanmak zorundasınız. Her alanda sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapan ülke, istihdam sorunu ile karşılaşmaz. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı ve ülkenin geleceğini planlardı. Bu kurum tamamen kapatıldı. Böyle bir planlama örgütümüz artık yok.

81 İLDE ÜNİVERSİTE

Şimdi gerçekten 81 ilde üniversite açmakla biz, batının çağdaş uygarlığını yakalayabilecek miyiz? Bilim üretmeyen üniversite, üniversite olabilir mi? Özerkliği olmayan bir üniversite, üniversite olabilir mi? Bilimsel ve mali özerkliği olmayan bir üniversite üniversite olabilir mi? Sorun aslında çok derinde ve bu sorunun maalesef gerçek mağdurları sizlersiniz.

Arkadaşların gelip tıkandığı yer umutsuzluk. Bir ülkenin ya da bir ülkeyi yöneten siyasal partinin başarısı ekonomiye bağlıdır. Peki bu başarının ölçüsü nedir? İzlediğiniz ekonomik politika yeni istihdam alanları yaratıyor ve işsizlik sorunu yaratmıyorsa o ekonomi politikası başarılıdır. KPSS var, o sınavda başarı olan otomatik atansın. Bunun için sözlü sınava gerek yok. Bu konuda Danıştay, sözlü sınavda kamera konsun diye karar verdi.

BİR GENELGEYLE DEĞİŞEBİLİR

Kamera olduğu zaman sözlü sınavı da yargının denetleme imkanı var. Kanun değiştirdiler, ‘mülakatta kamera olmaz’ diye. Biz şunu yapmak sorundayız: Kamu yönetiminde liyakatı egemen kılmalıyız, KPSS’de sözlüyü kaldırmalıyız; dolayısıyla puana göre alırsınız. Bir arkadaşımız ‘Kul hakkı yedirmeyin’ dedi. Yedirmemeye çalışıyoruz zaten, bütün mücadelem onun üzerine. Bir genelge ile her şey değişebilir. Cumhurbaşkanlığı genelgesi; bütün kamu kurumları sadece ve sadece boş kadrolarını KPSS’den talep edip dolduracaktır nokta. Hiçbir kamu kurumu KPSS dışında eleman alamaz artık. Niçin yapılmıyor bu, torpil yüzünden.”