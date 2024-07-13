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KPSS’ye 1.4 milyon başvuru

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#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#KPSS
KPSS’ye 1.4 milyon başvuru
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 14 Temmuz’da başlayacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına 1 milyon 470 bin 487 kişinin başvurduğunu duyurdu.

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Türkiye’nin 81 ilinde ve Lefkoşa’da yapılacak sınavın geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: “Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden geldi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim Bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu.”

 

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#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#KPSS

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