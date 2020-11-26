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Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

KPSSP93 nedir ve ne işe yarar?

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KPSSP93 nedir ve ne işe yarar?
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KPSSP93 puan türü sonuç ekranında yer alması dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği puan türü olmaya devam ediyor. B Grubu kadrolarda yapılan atamalarda önem arz eden KPSSP93, özel bir formülle hesaplanıyor. Peki, KPSSP93 puan türü nedir ve nasıl hesaplanır? İşte, KPSSP93 hakkında detaylı bilgiler

KPSSP93 puan türü, memuriyet süreçlerinde önem arz ediyor. KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan
dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak
yapılacaktır.

KPSSP93 nedir ve ne işe yarar

KPSSP93 nedir ve ne işe yarar

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