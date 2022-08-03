KPSS'de sızıntı iddiası: Erdoğan talimat verdi, ÖSYM Başkanı görevden alındı: Süreç nasıl işleyecek?

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KPSS 2022 Lisans oturumundaki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında çıktığı iddia edilmişti. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında KPSS sınavındaki iddialara ilişkin süreci ve atılacak adımları anlattı.

"SORULARI HAZIRLAYAN KİŞİLER İNCELENECEK"

Türkeş, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesine ilişkin " Öncelikle ekipler oluşturulacak. Bir ekip ÖSYM'ye gidecek. Diğer ekip ise söz konusu yayınevine gidecek. Soru veri tabanı incelenecek, soruları hazırlayan kişiler incelenecek. Ve iddiaların merkezindeki yayınevinin ÖSYM'den bir ihale alıp almadığına bakılacak. Bu sürecin çok sürmesi beklenmiyor" dedi.

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İKİ SINAV DAHA VAR

Türkeş, "İlk sınav önümüzdeki hafta sonu, diğeri de sonraki hafta sonu. Bu hafta sonu sınav olacak mı? ÖSYM denetimle birlikte gelen süreçte bir karar verilecek ama önümüzdeki KPSS sınavlarıyla ilgili bir adım atılacak mı bu da merak ediliyor. Tüm gün boyunca da siyasetin gündeminin bu olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNCELEME TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur" denildi.

'TEK BİR EVLADIMIZIN BİLE MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklamasını yaptı.

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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ÖSYM 'İDDİALAR ASILSIZ' DEMİŞTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) de gün içinde yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS) "Bazı Sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.