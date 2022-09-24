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KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

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#KPSS#ÖSYM#Kamu Personel Seçme Sınavı
KPSSde Lisans Alan Bilgisi 1inci ve 2nci oturumları yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 15:36

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları, gerçekleştirildi. 

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı. İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi. Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı, başlama saatinin yaklaşmasıyla üzerleri aranarak sınav salonlarına alındı. Adaylar, salonda ter dökerken, yakınları da dışarıda bekledi.

Sınava giren kızı için dışarıda dua eden Türcihan Yıldız, "Kızım Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Umutla bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur" dedi. 

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2'nci oturumu ise öğleden sonra yapıldı. 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Maliye' sorularının yer aldığı 2'nci oturumda da adaylar, sınav salonlarında ter döktü. 

Adaylar yarın ise 'İşletme', 'Muhasebe', 'İstatistik' sorularının yer aldığı 3'üncü oturum sınavına katılacak.

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#KPSS#ÖSYM#Kamu Personel Seçme Sınavı

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