KPSS’de korona iddiası Meclis’te

EKİPMAN VERİLDİ Mİ

CHP’li Taşcıer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, “Gözetmenlik yapanlar arasında kronik rahatsızlığı bulunanlar olup olmadığı önceden kontrol edilmiş midir? Hastanelerde COVID-19 vakalarıyla bir arada bulunan sağlık personeli tam teçhizat giyinmekte, bone, tulum, gözlük, galoş, N95 maske, siperlik gibi geniş kapsamlı ekipman kullanmaktadır. Ancak 130 dakika COVID-19 pozitif vakalarla bir arada tutulan gözetmenlere bu ekipmanların tümüyle sağlanmamasının açıklaması nedir?” dedi.