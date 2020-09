KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu 2020?

KPSS'de kalem ve silgi dağıtımı olmaması halinde sınava hazırlıklı gitmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden KPSS'de kalem ve silgi dağıtılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ DAĞITILIYOR MU?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir

Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Kalem dışında metal aksamlı malzeme kullanacak olan adaylar ise, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

Tahta ve Beyaz Tahta Kalemi kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemesi metal parça içerenler ile okuyucu talep eden adaylar ise, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

SINAV SALONUNA GETİRİLMESİ YASAK OLAN MATERYALLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,



* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit

piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,



* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,



* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,



* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır